В Ленобласти могут построить парк развлечений «Город детства» В Гатчинском районе планируют возвести жилой квартал, спортивный и торговый кластеры

В Ленинградской области могут построить парк развлечений «Город детства». Об этом АБН рассказали в пресс-службе региона в четверг.

Объект планируют возвести в Гатчинском районе. Там застройщики хотят построить жилой квартал, а также спортивный и торговый кластеры, сообщили в правительстве. Градостроительный совет рассмотрит эскиз планировки территории 26 апреля.

«Застройщик предлагает поменять назначение земельного участка: из 20 га, предназначенных для строительства среднеэтажного жилья, компания хочет перевести 17 га в общественно-деловую зону. Это первый такой случай в современной истории Ленинградской области, до сих пор происходило ровно наоборот», — сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Двухуровневый парк предполагает строительство аттракционов, батутов, полос препятствий, веревочных городков, тюбинга, игровых площадок. Также на территории 4,7 га планируют возвести торговый центр, крытую ледовую арену, гостиницы и спортивную площадку.

Отметим, 1 октября в Петербурге открыли парк активного отдыха Gorillapark. Площадь объекта превысила 3,5 тыс. кв м, инвесторы вложили в проект около 250 млн рублей. Gorillapark открыли на верхних этажах торгово-развлекательного комплекса «Пять озер».