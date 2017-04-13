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13.04.17 / 16:42 Новости / Россия и мир

Сбербанк начал оказывать услуги по созданию сайтов для бизнеса

В сотрудничестве с платформой UMI

Сбербанк сайтСбербанк предложил клиентам создать сайты для малого и среднего бизнеса. Новая услуга появилась на сайте банка в четверг.

Банк предлагает создать адаптивный сайт по четырем тарифам: «сайт специалиста», «лендинг», «сайт компании», «интернет-магазин». Стоимость сайта начинается от 59 руб. в месяц.

Сайт можно будет синхронизировать 1С и системой «Мой склад». Банк предлагает пробный период для всех тарифов в течение 15 дней.

Ранее стало известно о росте чистой прибыли Сбербанка в первом квартале на 54%. Размер чистой прибыли банка составил 155 млрд рублей.

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