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14.04.17 / 09:46 Новости / Общество / Россия и мир

Глава фонда «Дар» пригрозил судом Навальному и ФБК

Расследование фонда Елисеев назвал "полной чушью"

Навальный фото с сайта svoboda.org дарГлава фонда «Дар» Илья Елисеев, связанный, по мнению авторов расследования ФБК, с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, намерен подать в суд на Алексея Навального. Об этом он рассказал «Коммерсанту» в интервью, опубликованном в пятницу.

Елисеев сказал, что никогда не считал нужным широко освещать деятельность фонда, но готов это сделать. Опубликованную в СМИ информацию о фонде он назвал «ложью» и предупредил, что собирается бороться с ее распространением.»Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», — заявил он.

Елисеев признался, что знаком с Медведевым и его семьей, но не связан с ним так, как это представили в своем расследовании сотрудники ФБК. Также он рассказал о том, как работает фонд «Дар», созданный им в 2006 году. Он пояснил, что проект изначально создавали как некоммерческую организацию, реализующую проекты в интересах общества и государства, в частности, в сфере недвижимости. Связь фонда с любыми политическими структурами и официальными лицами Елисеев отрицает.

Напомним, накануне стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов, также фигурировавший в расследовании, подал на Навального в суд. В ФБК заявили о готовности встретиться в суде с юристами миллиардера.

По материалам: kommersant.ru
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