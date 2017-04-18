Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга До 3 июня

Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого организатора теракта в петербургском метро Аброра Азимова. Соответствующее решение судья Артур Карпов принял во вторник.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия. Представитель последнего говорил о том, что если Азимова оставить на свободе он может скрыться от следствия или уничтожить доказательства. Азимова арестовали до 3 июня.

Напомним, взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля. По версии следствия, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате теракта погибли 15 человек. Ранее адвокат Азимова Армен Задоян заявил, что его подзащитный признает свою вину.