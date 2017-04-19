АИЖК и Сбербанк готовят сделку купли-продажи ипотечных кредитов на 50 млрд рублей Это будет крупнейшая сделка в сфере ипотечного кредитования

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) подготовило соглашение по продаже Сбербанку пула ипотечных кредитов «Фабрики ипотечных ценных бумаг (ИЦБ)» на 50 млрд рублей. Об этом в АИЖК сообщили в среду.

По оценке агентства, сделка станет крупнейшей за всю историю ипотечного кредитования в России. Отмечается, что все функции по взаимодействию с ипотечными заемщиками останутся у Сбербанка, а продажа пула кредитов не отразится на обслуживании клиентов кредитной организации. Под залог портфеля выпустят однотраншевые ценные бумаги.

Сбербанк — первый банк, подписавший меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Фабрика ИЦБ». Таким образом, после закрытия сделки он станет первым государственным банком, который проведет секьюритизацию ипотечного портфеля в рамках нового механизма.

Напомним, в декабре прошлого года ЦБ впервые зарегистрировал выпуск однотраншевых облигаций «Фабрики ИЦБ» на сумму 2,1 млрд рублей. Планируется, что вложения в новый механизм обеспечат НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.