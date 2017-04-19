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19.04.17 / 14:44 Новости / Россия и мир

Сбербанк увеличил лимит на операции в «Сбербанке Онлайн» в пять раз

До 500 тыс. рублей

Сбербанк увеличил лимитСбербанк увеличил лимит на платежи и переводы в «Сбербанке Онлайн» в пять раз. Об этом в среду сообщили в банке.

Лимит переводов и платежей составит 500 тыс. рублей в сутки. Ране лимит составлял 100 тыс. рублей в день.

Клиенты сервиса «Сбербанк Онлайн» могут сами установить необходимый лимит для интернет-банка и приложения. Такая функция доступна в настройках «Сбербанка Онлайн».

Ранее Сбербанк запустил услугу создания сайтов для малого и среднего бизнеса. Банк предлагает создать сайт, стоимость которого начинается от 59 рублей в месяц. Адаптивный сайт можно создать по четырем тарифам. Бесплатный пробный период составляет 15 дней.

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