Все новости

23.04.17 / 08:45 Новости / Россия и мир

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

Если Канберра не прекратит «копировать» политику США

Северная корея КНДР флагМинистерство иностранных дел КНДР пригрозило нанести ядерный удар по Австралии. Об этом в воскресенье пишет газета The Guardian со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР (…) это будет для нее самоубийственным шагом», — сказал представитель Минобороны КНДР.  Кроме того, северокорейское внешнеполитическое ведомство призвало Австралию «дважды подумать» перед тем как «льстить» Соединенным Штатам.

Это заявление стало ответом министру иностранных дел Австралии Джулии Бишоп, которая ранее сообщила об угрозе со стороны КНДР для Канберры. Глава австралийского МИД заявила, что Северной Кореи нужно направить все средства на улучшение положения своего «многострадального народа», а не на ядерную программу. Добавим, заседание Совета безопасности ООН по КНДР, как ожидается, пройдет 28 апреля этого года.

По материалам: theguardian.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

117 SQL queries done. Page generation took 0,133 seconds.