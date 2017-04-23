Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом Если Канберра не прекратит «копировать» политику США

Министерство иностранных дел КНДР пригрозило нанести ядерный удар по Австралии. Об этом в воскресенье пишет газета The Guardian со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР (…) это будет для нее самоубийственным шагом», — сказал представитель Минобороны КНДР. Кроме того, северокорейское внешнеполитическое ведомство призвало Австралию «дважды подумать» перед тем как «льстить» Соединенным Штатам.

Это заявление стало ответом министру иностранных дел Австралии Джулии Бишоп, которая ранее сообщила об угрозе со стороны КНДР для Канберры. Глава австралийского МИД заявила, что Северной Кореи нужно направить все средства на улучшение положения своего «многострадального народа», а не на ядерную программу. Добавим, заседание Совета безопасности ООН по КНДР, как ожидается, пройдет 28 апреля этого года.