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24.04.17 / 13:17 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Эсеры призывают Матвиенко и патриарха не бороться за звание почетного гражданина Петербурга

Есть более достойные, считают в партии

матвиенко патриарх«Справедливая Россия» призывает спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла отозвать свои кандидатуры на звание почетного гражданина Петербурга. Соответствующие письма петербургские эсеры направили адресатам в понедельник.

По мнению «справедливороссов», в нынешнем списке претендентов есть люди, которые уже давно заслужили право быть почетными петербуржцами. Так, отдельно в СР отмечают заслуги певицы Эдиты Пьехи. Она 12 раз номинировалась на почетное звание, но до сих пор его не получила. При этом эсеры называют неоспоримыми заслуги и Матвиенко, и патриарха Кирилла.

Добавим, Эдита Пьеха в этом году отметит 80-летие. С 1955 года ее жизнь связана с Ленинградом — Петербургом.

Звание почетного гражданина присуждают практические ежегодно. Как правило, его получают спортсмены, деятели культуры, науки, и образования. Среди политиков звание получили лишь Анатолий Собчак (посмертно) и Владимир Путин.

Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003-2011 году и заслужила разные оценки своей работы со стороны горожан. С одной стороны, при ней произошел рост городской экономики, с другой стороны, были снесены некоторые памятники архитектуры.

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) родился в Ленинграде. Он выпускник духовных учебных заведений этого города.

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