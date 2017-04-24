Эсеры призывают Матвиенко и патриарха не бороться за звание почетного гражданина Петербурга Есть более достойные, считают в партии

«Справедливая Россия» призывает спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла отозвать свои кандидатуры на звание почетного гражданина Петербурга. Соответствующие письма петербургские эсеры направили адресатам в понедельник.

По мнению «справедливороссов», в нынешнем списке претендентов есть люди, которые уже давно заслужили право быть почетными петербуржцами. Так, отдельно в СР отмечают заслуги певицы Эдиты Пьехи. Она 12 раз номинировалась на почетное звание, но до сих пор его не получила. При этом эсеры называют неоспоримыми заслуги и Матвиенко, и патриарха Кирилла.

Добавим, Эдита Пьеха в этом году отметит 80-летие. С 1955 года ее жизнь связана с Ленинградом — Петербургом.

Звание почетного гражданина присуждают практические ежегодно. Как правило, его получают спортсмены, деятели культуры, науки, и образования. Среди политиков звание получили лишь Анатолий Собчак (посмертно) и Владимир Путин.

Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003-2011 году и заслужила разные оценки своей работы со стороны горожан. С одной стороны, при ней произошел рост городской экономики, с другой стороны, были снесены некоторые памятники архитектуры.

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) родился в Ленинграде. Он выпускник духовных учебных заведений этого города.