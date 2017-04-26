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26.04.17 / 17:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Герман Греф купил ОФЗ Минфина

Как и обещал

Герман Греф, фото ОАО СбербанкГлава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения. Об этом в среду сообщили в банке.

Как сказано в сообщении, Греф утром в среду подал заявку в отделении центрального офиса в Москве на улице Вавилова, 19. Ранее он обещал приобрести «народные облигации».

«Клиентов интересует доходность облигаций, поскольку объявленные накануне Минфином купонные ставки выплат по ОФЗ-н предоставляют премию к доходности на рынке. Средний размер заявки на текущий момент – 0,8 млн рублей», — сообщили в кредитной организации.

Напомним, в среду Сбербанк и ВТБ24 начали продавать в своих отделениях ОФЗ для физических лиц. Объем выпуска составил 15 млрд рублей, срок обращения — 3 года (до 29 апреля 2020 года).

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