Ипотечный портфель Сбербанка за год вырос на 10% И превысил 2,5 трлн рублей

Портфель ипотечных кредитов Сбербанка за год вырос на 10%. Об этом сообщили в кредитной организации в среду.

По состоянию на 1 апреля текущего года, он составляет более 2,5 трлн рублей. По словам директора управления по работе с партнерами ипотечного кредитования Сбербанка Николая Васева, размер портфеля стал рекордным за всю историю банка.

Минимальные ставки по ипотеке Сбербанка в рамках специальной программы с застройщиками составляют 8,4% и 8,9% годовых. Стандартные условия для строящегося и готового жилья составляют 10,9% и 10,75%, соответственно. Ипотечными клиентами Сбербанка в настоящее время являются 2,5 миллиона семей.