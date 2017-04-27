В Черном море пропали 15 российских солдат — СМИ

В результате крушения российского военного корабля в Черном море пропали 15 солдат. Об этом сообщает в четверг Daily Sabah.
По данным издания, 45 человек были спасены. В Минобороны России, в свою очередь, заявляли, что никто не пострадал.
Столкновение исследовательского корабля Черноморского флота «Лиман» с кораблем «Ашот-7» произошло ранее в четверг в юго-западной части Черного моря. На место происшествия направили самолет Ан-26 и корабли Черноморского флота. Турецкие спасатели заявили об эвакуации всех 78 человек.
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