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27.04.17 / 14:52 Новости / Россия и мир

В Черном море пропали 15 российских солдат — СМИ

При столкновении судов «Лиман» и «Ашот-7»

В результате крушения российского военного корабля в Черном море пропали 15 солдат. Об этом сообщает в четверг Daily Sabah.

По данным издания, 45 человек были спасены. В Минобороны России, в свою очередь, заявляли, что никто не пострадал.

Столкновение исследовательского корабля Черноморского флота «Лиман» с кораблем «Ашот-7» произошло ранее в четверг в юго-западной части Черного моря. На место происшествия направили самолет Ан-26 и корабли Черноморского флота. Турецкие спасатели заявили об эвакуации всех 78 человек.

По материалам: dailysabah.com
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