Сбербанк снизит ставки по потребительским кредитам. Об этом сообщили в кредитной организации.
Снижение произойдет 1 мая. Максимальное снижение ставки составит 4%. После этого, минимальная ставка по потребкредиту под поручительство физических лиц составит 12,9% годовых. По потребительским кредитам в рублях без обеспечения минимальная ставка составит 13,9% годовых, а также кредиты можно будет получить с дополнительной скидкой в 1% в случае, если заявка была подана через сервис «Сбербанк-Онлайн».
Напомним, ранее Сбербанк увеличил лимит на платежи и переводы в «Сбербанке-Онлайн». Максимальная сумма переводов выросла со 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей в сутки.
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