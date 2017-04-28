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28.04.17 / 12:43 Новости / Россия и мир

Сбербанк снизит ставки по потребительским кредитам

С 1 мая

Фото: smedata.sk

Фото: smedata.sk

Сбербанк снизит ставки по потребительским кредитам. Об этом сообщили в кредитной организации.

Снижение произойдет 1 мая. Максимальное снижение ставки составит 4%. После этого, минимальная ставка по потребкредиту под поручительство физических лиц составит 12,9% годовых. По потребительским кредитам в рублях без обеспечения минимальная ставка составит 13,9% годовых, а также кредиты можно будет получить с дополнительной скидкой в 1% в случае, если заявка была подана через сервис «Сбербанк-Онлайн».

Напомним, ранее Сбербанк увеличил лимит на платежи и переводы в «Сбербанке-Онлайн». Максимальная сумма переводов выросла со 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей в сутки.

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