Олланд призвал французов проголосовать за Макрона Он опасается, что с Ле Пен страна выйдет из ЕС

На президентских выборах французам следует отдать свой голос Эмманюэлю Макрону, лидеру движения «На марше». С таким заявлением выступил в субботу нынешний президент страны Франсуа Олланд.

Он пояснил, что за Макрона лучше проголосовать тем, кто не хочет прихода Марин Ле Пен к власти. «Пребывание лидера «Национального фронта» в Елисейском дворце представляет опасность для всей Франции», — предупредил политик избирателей.

Олланд выразил опасение, что Ле Пен планирует обеспечить выход Франции из Евросоюза в случае победы. Макрон же, по его мнению, сможет укрепить связи с Германией, которая играет в ЕС важную роль.

Напомним, накануне Ле Пен ответила на вопрос о том, кого она назначит премьер-министром Франции, если одержит победу. Политик сказала, что это будет Николя Дюпон-Эньян, лидер движения «Вставай, Франция».