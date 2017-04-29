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29.04.17 / 19:01 Новости / Политика / Россия и мир

Олланд призвал французов проголосовать за Макрона

Он опасается, что с Ле Пен страна выйдет из ЕС

Франсуа Олланд, фото с официального сайтаНа президентских выборах французам следует отдать свой голос Эмманюэлю Макрону, лидеру движения «На марше». С таким заявлением выступил в субботу нынешний президент страны Франсуа Олланд.

Он пояснил, что за Макрона лучше проголосовать тем, кто не хочет прихода Марин Ле Пен к власти. «Пребывание лидера «Национального фронта» в Елисейском дворце представляет опасность для всей Франции», — предупредил политик избирателей.

Олланд выразил опасение, что Ле Пен планирует обеспечить выход Франции из Евросоюза в случае победы. Макрон же, по его мнению, сможет укрепить связи с Германией, которая играет в ЕС важную роль.

Напомним, накануне Ле Пен ответила на вопрос о том, кого она назначит премьер-министром Франции, если одержит победу. Политик сказала, что это будет Николя Дюпон-Эньян, лидер движения «Вставай, Франция».

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