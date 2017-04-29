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29.04.17 / 14:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге задерживают участников акции «Надоел»

Очевидцы сообщают о конфликтах ОМОНа с журналистами

ОМОНВ Петербурге на организованной «Открытой Россией» акции «Надоел» начались задержания. Об этом сообщают в субботу очевидцы.

Фотограф Давид Френкель сообщает о задержаниях участников акции и избиении сотрудников СМИ. «Открытая Россия» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что задержаны как минимум 15 человек.

О своем задержании сообщила в Twitter одна из координаторов «Открытой России» Наталья Грязневич. Журналист Максим Ярыгин написал, что одному из фотографов полицейские вывихнули руку.

Добавим, акция проходит у станции метро «Горьковская». Петербуржцы выступают против выдвижения президента Владимира Путина на очередной срок в 2018 году.

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