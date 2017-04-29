В Петербурге задерживают участников акции «Надоел» Очевидцы сообщают о конфликтах ОМОНа с журналистами

В Петербурге на организованной «Открытой Россией» акции «Надоел» начались задержания. Об этом сообщают в субботу очевидцы.

Фотограф Давид Френкель сообщает о задержаниях участников акции и избиении сотрудников СМИ. «Открытая Россия» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что задержаны как минимум 15 человек.

В Питере массовые задержания, бьют журналистов — Dave Frenkel (@merr1k) 29 апреля 2017 г.

О своем задержании сообщила в Twitter одна из координаторов «Открытой России» Наталья Грязневич. Журналист Максим Ярыгин написал, что одному из фотографов полицейские вывихнули руку.

Задержали фотографа Сережу Николаева. Заломали руки, вывихнули плечо. Порвали джинсы. В итоге отпустили pic.twitter.com/RuwQwlP4j1 — Максим Ярыгин (@Maks_Yarygin) 29 апреля 2017 г.

Добавим, акция проходит у станции метро «Горьковская». Петербуржцы выступают против выдвижения президента Владимира Путина на очередной срок в 2018 году.