В Петербурге задерживают участников акции «Надоел»

В Петербурге на организованной «Открытой Россией» акции «Надоел» начались задержания. Об этом сообщают в субботу очевидцы.
Фотограф Давид Френкель сообщает о задержаниях участников акции и избиении сотрудников СМИ. «Открытая Россия» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что задержаны как минимум 15 человек.
В Питере массовые задержания, бьют журналистов
— Dave Frenkel (@merr1k) 29 апреля 2017 г.
О своем задержании сообщила в Twitter одна из координаторов «Открытой России» Наталья Грязневич. Журналист Максим Ярыгин написал, что одному из фотографов полицейские вывихнули руку.
Задержали фотографа Сережу Николаева. Заломали руки, вывихнули плечо. Порвали джинсы. В итоге отпустили pic.twitter.com/RuwQwlP4j1
— Максим Ярыгин (@Maks_Yarygin) 29 апреля 2017 г.
Добавим, акция проходит у станции метро «Горьковская». Петербуржцы выступают против выдвижения президента Владимира Путина на очередной срок в 2018 году.
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