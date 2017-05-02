ЗСД в Петербурге повысил тариф на развязке с Богатырским

Компания «Магистраль Северной столицы», оператор Западного скоростного диаметра, повысила тариф на пользование высокоскоростной трассой в районе съезда на Богатырский проспект. Об этом в ЗСД заявили во вторник.
В компании пояснили, что платить 100 рублей в любое время суток придется только тем водителям легковых авто, кто платят за проезд наличными или банковскими картами. При этом при проезде на ЗСД с использованием транспондера цена остается прежней.
Оператор пояснил введение меры повышением пропускной способности трассы. В «Магистрали Северной столицы» утверждают, что из-за большого количества желающих платить наличными на трассе скапливаются очереди.
Отметим, в феврале в Петербурге открыли центральный участок ЗСД от Приморского района через Васильевский остров. Первые два месяца проезд был бесплатным. В дальнейшем ЗСД ввел тарифы, причем ездить по транспондеру стало выгоднее. Так, проезд от Екатерингофки до Богатырского по транспондеру стоит от 68 рублей по сравнению со 160 при оплате наличными.
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