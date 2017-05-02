Все новости

02.05.17 / 14:17 Новости / Петербург и Ленобласть

ЗСД в Петербурге повысил тариф на развязке с Богатырским

До 100 рублей

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Компания «Магистраль Северной столицы», оператор Западного скоростного диаметра, повысила тариф на пользование высокоскоростной трассой в районе съезда на Богатырский проспект. Об этом в ЗСД заявили во вторник.

В компании пояснили, что платить 100 рублей в любое время суток придется только тем водителям легковых авто, кто платят за проезд наличными или банковскими картами. При этом при проезде на ЗСД с использованием транспондера цена остается прежней.

Оператор пояснил введение меры повышением пропускной способности трассы. В «Магистрали Северной столицы» утверждают, что из-за большого количества желающих платить наличными на трассе скапливаются очереди.

Отметим, в феврале в Петербурге открыли центральный участок ЗСД от Приморского района через Васильевский остров. Первые два месяца проезд был бесплатным. В дальнейшем ЗСД ввел тарифы, причем ездить по транспондеру стало выгоднее.  Так, проезд от Екатерингофки до Богатырского по транспондеру стоит от 68 рублей по сравнению со 160 при оплате наличными.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

113 SQL queries done. Page generation took 0,129 seconds.