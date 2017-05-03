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03.05.17 / 17:03 Новости / Россия и мир

СМИ: На празднование Дня Победы в Москве потратят 456 млн рублей

За 98 млн рублей разгонят облака

Парад-Победы-фото-пресс-службы-КремляВласти Москвы потратят на празднование Дня Победы в городе не менее 426 млн рублей. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на данные портала госзакупок.

По данным издания, Минобороны РФ заключило контракт на 150 млн рублей  с ООО «НКН-Строй». Последняя должна будет организовать перевозку военных для участия в параде. Это самая большая статья расходов.

За 98 млн рублей над Москвой в день праздника разгонят облака. Печать и рассылка поздравлений ветеранам обойдется в 69,4 млн. рублей. Еще 45 млн рублей потратят на пошив парадной формы.

Техническое обеспечение акции «Бессмертный полк» и концерт у храма Христа Спасителя обойдутся 10 млн рублей. Мероприятия на Триумфальной, Театральной и Пушкинской площадях будут стоить 17,5 млн рублей.

В текущем году власти объявили тендеры для празднования Дня Победы в Москвы на общую сумму не менее 397 млн рублей. В прошлом году были объявлены тендеры на 209 млн рублей.

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