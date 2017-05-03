На реновацию жилья в Москве выделят 96,5 млрд рублей А дефицит бюджета составит 314,4 млрд рублей

На программу реновации жилья в Москве из городского бюджета направят порядка 96,5 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина в среду.

Согласно документу, вносящему изменения в закон «О бюджете Москвы», дефицит бюджета города составит 314,4 млрд рублей. При этом изначально был заложен дефицит в 217,9 млрд рублей.

Накануне столичные власти обнародовали предварительный перечень домов, которые, вероятно, снесут. В этом списке оказались 4,5 тыс. пятиэтажек, по которым пройдет голосование. Ожидается, что его проведут с 15 мая по 15 июня. В апреле этого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажных домов в Москве.