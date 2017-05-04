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04.05.17 / 14:31 Новости / Петербург и Ленобласть

У руководства «Нового поколения» в Петербурге прошли обыски

По делу о мошенничестве

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В Петербурге у руководителя организации «Нового поколение» Михаил Дмитриев прошли обыски. Об этом сообщил в четверг сам Дмитриев.

Кроме того, обыски прошли у других руководителей, а также у главного бухгалтера. Обыски связаны с делом о мошенничестве.

Напомним, «Новое поколение» занимается реабилитацией и трудовой адаптацией молодежи, склонной к совершению преступлений. Ежегодно организация из городской администрации получала на реализацию своей деятельности около 300 млн рублей.

В конце 2016 года в отношении «Нового поколения» было возбуждено уголовное дело. Комитет по молодежной политике Петербурга посчитал, что организация использует бюджетные деньги не по назначению.

По материалам: fontanka.ru

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