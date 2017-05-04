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04.05.17 / 01:16 Новости / Общество / Россия и мир

За Путина могут проголосовать 70-75% россиян в 2018 году – исследование

Среди молодежи свои голоса готовы отдать 65%

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Президент России Владимир Путин может получить поддержку 70-75% россиян на выборах в 2018 году. Такие данные следуют из доклада близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Отмечается, что специалисты фонда пришли к такому выводу, проанализировав исследования рейтинга главы государства трех социологических служб – ВЦИОМ, ФОМ и Gallup International. Согласно документу, среди граждан в возрасте 18-23 года за Владимира Путина готовы проголосовать 65% избирателей.

Первый доклад ФоРГО был обнародован в мае 2015 года. В настоящее время Владимир Путин не объявлял о своем намерении выдвигаться на новый срок. Добавим, ранее в нескольких крупных городах России прошли акции «Надоел!», организованные «Открытой Россией». Участники мероприятия передавали президенту обращения с просьбой не участвовать в выборах в 2018 году.

По материалам: tass.ru
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