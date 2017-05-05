Кудрин предложит Путину сократить число пенсионеров На 9%

Экс-глава Минфина России, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира Путина стратегию, предполагающую сокращение пенсионеров на 9%. Об этом пишут в пятницу «Ведомости» со ссылкой на документ, попавший в распоряжение редакции.

Кудрин намерен выступить за повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Он предлагает проводить повышение шагом по полгода начиная с 2019 года.

По подсчетам авторов стратегии, такие меры позволят государству сократить число пенсионеров на 9%, до 38,52 миллиона человек. «За 2014–2016 гг. средняя пенсия сократилась на 7% в реальном выражении, составив 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34% от средней зарплаты (средняя страховая пенсия – 1,6 и 35,6% соответственно)», — цитируют «Ведомости» текст документа.

Также Кудрин предлагает ужесточить условия для получения пенсий. Предлагается повысить минимальный стаж для начисления страховой пенсии до 20 лет (в настоящее время происходит постепенное повышение до 15 лет к 2024 году). Минимальное число пенсионных баллов, влияющих на начисление пенсии, также необходимо повысить, считает Кудрин. ЦСР хочет повышения этого показателя до 52 баллов. При этом государством запланировано повышение до 30 баллов к 2025 году. Социальную пенсию эксперты предлагают назначать тем, кому уже исполнилось 68 лет.

Напомним, 2 мая премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития и Пенсионному фонду проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Ранее министр труда Максим Топилин заявлял, что на это может потребоваться порядка 170-200 миллиардов рублей. Поручение Медведева должно быть выполнено до 24 мая.