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07.05.17 / 22:00 Новости / Россия и мир

СМИ: Макрон стал новым президентом Франции

Он лидирует с 65,9% голосов

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Эммануэль МакронЛидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре голосования на президентских выборах во Франции и, таким образом, стал новой главой государства. Об этом в воскресенье сообщает телеканал BFMTV.

Согласно предварительным оценкам социологической службы Elabe, он набрал 65,9% голосов избирателей. У его соперницы, кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 34,1%.

Отметим, Марин Ле Пен уже поздравила Эммануэля Макрона с победой, пожелав ему успехов на новой должности. Нынешний президент Франции Франсуа Олланд также произнес поздравительную речь победителю президентской гонки. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул в своем поздравлении, что «счастлив, что французы выбрали европейское будущее». Добавим, французским СМИ с 20:00 (21:00 по московскому времени) можно публиковать первые итоги голосования, которые, как правило, совпадают с реальными данными.

По материалам: bfmtv.com
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