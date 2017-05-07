СМИ: Макрон стал новым президентом Франции Он лидирует с 65,9% голосов

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре голосования на президентских выборах во Франции и, таким образом, стал новой главой государства. Об этом в воскресенье сообщает телеканал BFMTV.

Согласно предварительным оценкам социологической службы Elabe, он набрал 65,9% голосов избирателей. У его соперницы, кандидата от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 34,1%.

Отметим, Марин Ле Пен уже поздравила Эммануэля Макрона с победой, пожелав ему успехов на новой должности. Нынешний президент Франции Франсуа Олланд также произнес поздравительную речь победителю президентской гонки. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул в своем поздравлении, что «счастлив, что французы выбрали европейское будущее». Добавим, французским СМИ с 20:00 (21:00 по московскому времени) можно публиковать первые итоги голосования, которые, как правило, совпадают с реальными данными.