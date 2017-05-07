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07.05.17 / 23:47 Новости / Россия и мир

«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока»

Проект осуществляется по плану

газпром петербургКомпания «Газпром» начала строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», который пройдет по дну Черного моря. Об этом сообщили в компании в воскресенье.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что проект реализуется по плану. Он также добавил, что турецкие и европейские потребители получат «новый маршрут для импорта российского газа» к концу 2019 года.

Укладку морской части газопровода взяло на себя судно Audacia компании-подрядчика Allseas Group. В глубоководной части работы будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» было подписано между Россией и Турцией осенью прошлого года. «Газпром» собирается вложить в проект порядка 40 млрд рублей в 2017 году.

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