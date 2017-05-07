«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока» Проект осуществляется по плану

Компания «Газпром» начала строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», который пройдет по дну Черного моря. Об этом сообщили в компании в воскресенье.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что проект реализуется по плану. Он также добавил, что турецкие и европейские потребители получат «новый маршрут для импорта российского газа» к концу 2019 года.

Укладку морской части газопровода взяло на себя судно Audacia компании-подрядчика Allseas Group. В глубоководной части работы будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit. Межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» было подписано между Россией и Турцией осенью прошлого года. «Газпром» собирается вложить в проект порядка 40 млрд рублей в 2017 году.