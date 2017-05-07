АБР выделил $500 млн на развитие газового месторождения «Шахдениз» в Азербайджане Условия сделки неизвестны

Азиатский банк развития (АБР) направил $500 млн на развитие газового месторождения «Шахдениз» в секторе Каспия, Азербайджан. Об этом в воскресенье сообщили в министерстве финансов страны.

Соответствующий документ был подписан между АБР и ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) 7 мая в Иокогаме, Япония. Условия договора не разглашаются.

Отметим, месторождение «Шахдениз» считается главным поставщиком углеводородов на европейский рынок по создаваемой газотранспортной системе ЮГК. Общий объем его запасов оценивается в 1,2 трлн кубометров газа. Ожидается, что протяженность ЮГК составит около 3,5 тыс. км, а его стоимость оценивается в более чем $40 млрд. Он должен соединить Баку и Италию через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию к 2019-2020 гг.