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07.05.17 / 19:00 Новости / Общество / Россия и мир

В Сомали убили лидера террористической организации

А также три террориста

убили лидераВ Сомали убили лидера террористической организации «Аш-Шабаб» Моалим Осман Абди Бадип. Об этом в воскресенье передает Reuters.

Лидера группировки убили 5 мая. Тогда же были убиты еще трое боевиков.

Отметим, это произошло на юге Сомали. «Аш-Шабаб» — исламистская группировка, ее образовали в  2004 году. На протяжении порядка десяти лет боевики периодически совершают террористические атаки. «Аш-Шабаб» финансирует «Аль-Каида».

По материалам: reuters.com
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