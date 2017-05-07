В Сомали убили лидера террористической организации А также три террориста

В Сомали убили лидера террористической организации «Аш-Шабаб» Моалим Осман Абди Бадип. Об этом в воскресенье передает Reuters.

Лидера группировки убили 5 мая. Тогда же были убиты еще трое боевиков.

Отметим, это произошло на юге Сомали. «Аш-Шабаб» — исламистская группировка, ее образовали в 2004 году. На протяжении порядка десяти лет боевики периодически совершают террористические атаки. «Аш-Шабаб» финансирует «Аль-Каида».