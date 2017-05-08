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08.05.17 / 01:59 Новости / Общество / Россия и мир

Бэнкси изобразил флаг Европы без одной звезды

Поводом для рисунка стал Brexit

БэнксиУличный художник Бэнкси изобразил рабочего, который при помощи инструментов удаляет одну звезду с флага Евросоюза (ЕС). Граффити появилось накануне на фасаде дома в британском городе Дувр, его фото художник опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Представители художника подтвердили газете The Independent, что автором является именно Бэнкси. Издание отмечает, что поводом для рисунка стал продолжающийся выход Великобритании из ЕС (Brexit).

Добавим, в конце марта этого года Лондон официально начал процедуру Brexit, которая должна занять два года. Ранее СМИ сообщили, что Франция и Германия настаивают, чтобы Великобритания заплатила 100 млрд евро за процедуру выхода из союза. Лондон готов выделить не более 3 млрд евро. Бэнкси – псевдоним британского художника стрит-арта, чья личность в настоящее время неизвестна, однако его работы оцениваются в миллионы долларов.

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