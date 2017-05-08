В Киеве состоялась церемония открытия «Евровидения» Делегации подняли в воздух флаги своих стран

В Киеве состоялось торжественное открытие конкурса песни «Евровидение-2017». Прямая трансляция церемонии велась на странице мероприятия в Facebook накануне.

Во время церемонии представители 42 сран, участвующих в конкурсе, подняли в воздух флаги своих государств. Специальными гостями вечера стали победительница прошлогоднего конкурса Джамала и победительница «Евровидения-2004» певица Руслана.

Полуфиналы песенного конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал – 13 мая. В этом году Россия не участвует в «Евровидении» из-за отказа украинских властей пускать российскую исполнительницу Юлию Самойлову на территорию страны. В связи с этим «Первый канал» отказался транслировать конкурс. Согласно опросу Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), на апрель этого года 75% россиян поддержали политику «Первого канала», не согласны с решением канала 18% респондентов.