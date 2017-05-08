Черноморский флот получил два новых противодиверсионных катера «Раптор» Их доставили в Севастополь

Черноморский флот получил два новых противодиверсионных катера «Раптор». Об этом в Минобороны России сообщили в понедельник.

Катера доставили в Севастополь. В настоящий момент у Черноморского флота есть восемь таких катеров.

Отметим, «Рапторы» позволяют перевозить до 20 человек. Эти плавучие судна могут работать в любое время суток в прибрежных зонах морей, а также в проливах и в устьях рек на расстоянии 100 миль от базы. Катера предназначены для перехвата и задержания маломерных суден и могут выполнять также поисково-спасательные функции.