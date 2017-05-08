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08.05.17 / 08:36 Новости / Политика / Россия и мир

Си Цзиньпин предложил Эммануэлю Макрону улучшить отношения между странами

Китай открыт для сотрудничества

Китай флагПредседатель КНР Си Цзиньпин направил победителю президентских выборов во Франции Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму, в которой предложил улучшить отношения между странами. Подравление опубликовано на сайте министерства иностранных дел Китая в понедельник.

Согласно тексту телеграммы, Си Цзиньпин сообщил о готовности Китая прилагать усилия для всестороннего развития китайско-французских отношений. Он также отметил, что союз двух стран способствует «процветанию во всем мире».

Накануне во Франции завершились президентские выборы. Кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон набрал 66,06% голосов. За его соперницу от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выступили 33,94% избирателей. Поздравления избранному главе государства направили лидеры Германии, Украины, Великобритании и власти других стран.

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