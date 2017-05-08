В ДНР прогремели взрывы перед началом торжеств ко Дню Победы В районе кургана Саур-Могила

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики прогремели два взрыва. Это случилось перед началом торжеств по случаю Дня Победы, сообщили в понедельник в администрации главы ДНР.

Взрыв прозвучал в районе кургана Саур-Могила. Вскоре по этой дороге должны были проехать глава ДНР Александр Захарченко, а также журналисты.

В администрации республики полагают, что это был теракт. Погибших и пострадавших нет.

К Саур-могиле должны были прийти десятки тысяч жителей республики, сообщили в администрации. В мероприятиях планировали принять участие глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и спикер местного парламента Денис Пушилин. В районе кургана усиливали меры безопасности.