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08.05.17 / 10:58 Новости / Политика / Россия и мир

В ДНР прогремели взрывы перед началом торжеств ко Дню Победы

В районе кургана Саур-Могила

ДНР взрывы

Фото: bloknot.ru

На территории самопровозглашенной Донецкой народной республики прогремели два взрыва. Это случилось перед началом торжеств по случаю Дня Победы, сообщили в понедельник в администрации главы ДНР.

Взрыв прозвучал в районе кургана Саур-Могила. Вскоре по этой дороге должны были проехать глава ДНР Александр Захарченко, а также журналисты.

В администрации республики полагают, что это был теракт. Погибших и пострадавших нет.

К Саур-могиле должны были прийти десятки тысяч жителей республики, сообщили в администрации. В мероприятиях планировали принять участие глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и спикер местного парламента Денис Пушилин. В районе кургана усиливали меры безопасности.

По материалам: ria.ru
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