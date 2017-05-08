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08.05.17 / 17:15 Новости / Общество / Россия и мир

В Эстонии россиянин получил пять лет тюрьмы за шпионаж

Сотрудничал с ГРУ с 2013 года

 

Эстония шпионажВ Эстонии россиянин Артем Зинченко получил пять лет тюрьмы за шпионаж. Об этом в Харьюском уездном суде сообщили в понедельник.

Эстонская прокуратура объявила, что Зинченко сотрудничал с российским разведуправлением с 2013 года. Его обвинили в попытках навредить безопасности Эстонии.

Напомним, ранее в апреле признал свою вину в шпионаже эстонец Арсен Мардалейшвили. Российский суд дал ему 11 лет колонии. Мардалейшвили собирал данные о вооруженных силах России.

По материалам: interfax.ru
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