В Эстонии россиянин получил пять лет тюрьмы за шпионаж Сотрудничал с ГРУ с 2013 года

В Эстонии россиянин Артем Зинченко получил пять лет тюрьмы за шпионаж. Об этом в Харьюском уездном суде сообщили в понедельник.

Эстонская прокуратура объявила, что Зинченко сотрудничал с российским разведуправлением с 2013 года. Его обвинили в попытках навредить безопасности Эстонии.

Напомним, ранее в апреле признал свою вину в шпионаже эстонец Арсен Мардалейшвили. Российский суд дал ему 11 лет колонии. Мардалейшвили собирал данные о вооруженных силах России.