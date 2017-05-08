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08.05.17 / 13:24 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: В Москве арестовали сотрудника ФСБ по обвинению в получении взятки от учреждений культуры

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ФСБ взятка

Фото pravdaurfo.ru

Московский гарнизонный военный суд арестовал сотрудника управления ФСБ по Москве Станислава Гольева по обвинению в получении взятки от представителей учреждений культуры столицы. Об этом «Росбалту» в понедельник рассказал источник в правоохранительных органах.

Гендиректор одного из учреждений культуры признался следователям, что передавал сотрудникам ФСБ $100 тыс., рассказали источники «Росбалта». При этом в числе лиц, получающих взятку, также значатся сотрудники полиции.

В ФСБ якобы заявляли, что взятка поможет предотвратить уголовное наказание этого гендиректора. Также от уголовного наказания обещали скрыть еще одного руководителя культурного учреждения Москвы.

Отметим, ранее в начале мая СМИ писали о подозрении во взяточничестве в отношении начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его подозревают в получении 1 млн рублей в долларах. Максименко – фигурант «дела Шакро Молодого». Его вместе с замначальника СК РФ по Москве Денисом Никандровым, а также заместителем Александром Ламоновым задержали по подозрению в вымогательстве 8 млн рублей.

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