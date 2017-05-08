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08.05.17 / 02:57 Новости / Россия и мир

Латвия сообщила о российских военных кораблях у своих границ

Три российских корвета

Латвия флаг (3)Латвия заметила приближение к границам республики российских военных кораблей. Об этом накануне написали Национальные вооруженные силы (НВС) страны в своем аккаунте в Twitter.

По сообщению НВС, военные обнаружили в четырех милях (6,4 км) от территориальных вод Латвии три российских корвета. Это малоракетные Liven 551, «Серпухов 603» и «Моршанск 824».

Добавим, вооруженные силы Латвии регулярно заявляют о приближении российских военных судов и авиации к границам страны. Так, в апреле этого года НВС сообщили, что в непосредственной близости от границы прошли российские подводные лодки и спасательное судно. В январе военные заявили, что рядом с границей республики прошел корабль «Бира» ВМФ России.

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