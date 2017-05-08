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08.05.17 / 02:38 Новости / Россия и мир

Отец Ле Пен назвал причины поражения дочери на выборах

Евросоюз и евро

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Жан Мари Ле ПенОснователь партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен назвал причины поражения своей дочери Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Соответствующее заявление он сделал накануне.

По мнению Жан-Мари Ле Пена, проигрыш дочери связан с неудачной предвыборной кампанией. Так, по его словам, Марин Ле Пен стоило сконцентрироваться на «демографических проблемах и проблемах массовый иммиграции», а не на отказе от евро и потенциальном выходе Франции из Евросоюза.

Напомним, накануне во Франции завершился второй тур президентской гонки. Победителем стал лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. Согласно последним подсчетам министерства внутренних дел страны, он набрал 65,48% голосов. За Марин Ле Пен проголосовали 34,52% избирателей.

По материалам: reuters.com
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