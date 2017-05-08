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08.05.17 / 03:31 Новости / Россия и мир

Эммануэль Макрон стал президентом Франции

С 65,82% голосов

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Фото Christophe Petit Tesson / EPA

Фото Christophe Petit Tesson / EPA

Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон стал новым президентом Франции. Окончательные результаты голосования представило министерство внутренних дел страны в понедельник.

Согласно сведениям после подсчета 98,26% бюллетеней, за избранного главу государства отдали голоса 65,82% граждан. Его соперница, кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заручилась поддержкой 34,18%.

При этом около 3 млн французов оставили бюллетени не заполненными. Еще порядка 1 млн голосовавших испортили бланки. Марин Ле Пен, нынешний президент Франции Франсуа Олланд и некоторые лидеры других государств уже направили поздравления Эммануэлю Макрону. Однако в МВД Франции еще ожидают результатов из-за рубежа – там данные собирают МИД.

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