Минэнерго РФ поддержало продление сделки с ОПЕК после 2017 года Следующая встреча пройдет в Вене 24 мая

Министерство энергетики России поддержало продление сделки с картелем ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти после 2017 года. Об этом в Минэнерго заявили в понедельник.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия считает эффективной эту инициативу по стабилизации мирового нефтяного рынка. Оздоровлению рынков будет способствовать продление соглашения на длительный срок, считает министр.

Напомним, ранее Россия заявила, что склонна поддержать продление соглашения с ОПЕК еще на полгода. Переговоры пройдут в Вене 24-25 мая. К предыдущему соглашению государства-нефтедобытчики пришли в ноябре. Добычу нефти сократили на 1 млн баррелей в сутки.