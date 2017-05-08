В Москве за ночь выпало 20% месячной нормы осадков А в ночь на 9 мая похолодает до 0 градусов

В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом в понедельник сообщили в московском метеобюро.

Отметим, в мае месячная норма осадков составляет 51 мм. К 9 часам утра в понедельник на главной городской метеостанции выпало порядка 10 мм осадков. Они представляли собой дождь и мокрый снег.

Синоптики сообщают, что в ночь на 9 мая московская температура может опуститься до 0 градусов. В этом году День Победы обещает стать самым холодным в XXI веке. В Петерубрге синоптики также прогнозируют снег с дождем и низкие температуры.