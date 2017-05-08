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08.05.17 / 00:21 Новости / Политика / Россия и мир

Лавров: НАТО пытается восстановить диалог с Россией

Но Москва готова говорить только на основе равноправия

Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что Организация Североатлантического договора (НАТО) пытается восстановить диалог с Москвой. Об этом он заявил накануне.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что это происходит после того, как НАТО «заморозило» сотрудничество из-за неудачи во «включении Крыма в свои планы военного окружения» России. Однако Москва готова пойти на контакт, но только при условии «равноправия и уважения интересов друг друга».

Добавим, в апреле этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организации необходимо найти возможности для улучшения отношений с Россией. Он подчеркнул, что НАТО не хочет «гонки вооружений» и «холодной войны». Ранее Россия и НАТО начали разработку конкретных мер по предотвращению военных инцидентов в воздухе. Помимо этого, стороны договорились о возобновлении брифингов о перегруппировке сил.

По материалам: mir24.tv
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