Лавров: НАТО пытается восстановить диалог с Россией Но Москва готова говорить только на основе равноправия



Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что Организация Североатлантического договора (НАТО) пытается восстановить диалог с Москвой. Об этом он заявил накануне.



Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что это происходит после того, как НАТО «заморозило» сотрудничество из-за неудачи во «включении Крыма в свои планы военного окружения» России. Однако Москва готова пойти на контакт, но только при условии «равноправия и уважения интересов друг друга».

Добавим, в апреле этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организации необходимо найти возможности для улучшения отношений с Россией. Он подчеркнул, что НАТО не хочет «гонки вооружений» и «холодной войны». Ранее Россия и НАТО начали разработку конкретных мер по предотвращению военных инцидентов в воздухе. Помимо этого, стороны договорились о возобновлении брифингов о перегруппировке сил.