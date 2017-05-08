Нефть Brent торгуется выше $49 за баррель

Нефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE выше отметки $49 за баррель. В понедельник по фиксингу на 18:07 по московскому времени баррель Brent стоит $49,23.
На то же время WTI подрастает в цене на 0,5%. Стоимость барреля этой марки подбирается к отметке $46,43.
Аналитик «Альпари» Владислав Антонов объясняет, что подорожание нефти – это лишь технический отскок. Он, однако, повлиял на доллар, который в связи с этим начал ослабевать.
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