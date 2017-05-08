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08.05.17 / 06:22 Новости / Политика / Россия и мир

Обама призвал Конгресс США не отменять реформу Obamacare

И отстаивать права «уязвимых, больных и слабых»

Барак ОбамаБывший президент США Барак Обама обратился к Конгрессу США с просьбой не отменять предложенную им реформу здравоохранения Obamacare. Об этом он заявил накануне в Бостоне.

По словам экс-главы государства, требуется большое мужество, чтобы отстаивать права «уязвимых, больных и слабых». Он добавил, что на это мужество надеются «миллионы людей».

Ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене Obamacare. Добавим, согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, отмена программы обязательного медицинского страхования, предложенная Бараком Обамой, в 2018 году может оставить без страховки около 14 млн человек. Однако это позволит сократить дефицит федерального бюджета на $337 млрд в ближайшие 10 лет. Реформа здравоохранения, разработанная нынешним главой США Дональдом Трампом, рассчитана на увеличение конкуренции на рынке медицинских услуг и снижение цен.

По материалам: politico.com
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