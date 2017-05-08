СМИ: Обама предостерегал Трампа от выдвижения Флинна на пост помощника по нацбезопасности Во время личной встречи

Бывший президент США Барак Обама предостерегал нынешнего президента страны Дональда Трампа от выдвижения Майкла Флинна на пост помощника национальной безопасности. Об этом в понедельник узнало агентство Associated Press у трех чиновников администрации Обамы.

Как пишет AP, предупреждение прозвучало на личной встрече Обамы и Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Это произошло сразу после выборов президента США в ноябре.

Напомним, после назначения Флинна на пост в администрации Трампа тот отправил его в отставку менее чем через месяц. Причиной этому послужило то, что Флинн недостаточно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

При Обаме Флинн занимал пост главы Разведывательного управления Минобороны. Трамп ранее напоминал, что Флинн получил доступ к секретной информации при Обаме.