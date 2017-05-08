Все новости

08.05.17 / 20:30 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Обама предостерегал Трампа от выдвижения Флинна на пост помощника по нацбезопасности

Во время личной встречи

Обама Трамп Флинн

Коллаж АБН

Бывший президент США Барак Обама предостерегал нынешнего президента страны Дональда Трампа от выдвижения Майкла Флинна на пост помощника национальной безопасности. Об этом в понедельник узнало агентство Associated Press у трех чиновников администрации Обамы.

Как пишет AP, предупреждение прозвучало на личной встрече Обамы и Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Это произошло сразу после выборов президента США в ноябре.

Напомним, после назначения Флинна на пост в администрации Трампа тот отправил его в отставку менее чем через месяц. Причиной этому послужило то, что Флинн недостаточно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

При Обаме Флинн занимал пост главы Разведывательного управления Минобороны. Трамп ранее напоминал, что Флинн получил доступ к секретной информации при Обаме.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,120 seconds.