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08.05.17 / 15:44 Новости / Политика / Россия и мир

Олланд передаст полномочия Макрону 14 мая

А первым президентским визитом Макрона станет поездка в Берлин

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Олланд МакронПрезидент Франции Франсуа Олланд передаст полномочия избранному главе государства Эммануэлю Макрону 14 мая. Об этом Олланд заявил в понедельник.

Олланд заверил Макрона, что готов помогать ему в работе на посту президента. Церемония передачи полномочий пройдет в Елисейском дворце.

Первой поездкой Макрона в статусе французского президента станет визит в Берлин. Накануне Макрон уже позвонил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после объявления результатов выборов во Франции.

Во втором туре выборов Макрон набрал более 66%. Он почти в два раза опередил свою соперницу Марин Ле Пен.

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