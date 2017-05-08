Олланд передаст полномочия Макрону 14 мая А первым президентским визитом Макрона станет поездка в Берлин

Президент Франции Франсуа Олланд передаст полномочия избранному главе государства Эммануэлю Макрону 14 мая. Об этом Олланд заявил в понедельник.

Олланд заверил Макрона, что готов помогать ему в работе на посту президента. Церемония передачи полномочий пройдет в Елисейском дворце.

Первой поездкой Макрона в статусе французского президента станет визит в Берлин. Накануне Макрон уже позвонил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель после объявления результатов выборов во Франции.

Во втором туре выборов Макрон набрал более 66%. Он почти в два раза опередил свою соперницу Марин Ле Пен.