Опрос: Половина россиян положительно оценивают действия Сталина в годы войны За 12 лет их число выросло

Половина россиян положительно оценивают действия Сталина в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник рассказали в Фонде «Общественное мнение».

При этом число тех, кто одобрительно оценивает действия Сталина, за последние 12 лет выросло на 10%. В 2005 году такой ответ давали только 40% опрошенных. Количество тех, кто оценивает действия вождя нейтрально, осталось неизменным: 10%.

Стало меньше как неопределившихся респондентов, так и тех, кто оценивает действия сталина отрицательно. Первых стало меньше на 7%, вторых – на 3%.

Напомним, в феврале «Левада-центр» провел опрос, посвященный оценке личности Сталина. Одобрение россиян достигло максимума за 16 лет, глубоко положительно к этой исторической личности относятся 46% россиян. Год назад их число составляло 37%.