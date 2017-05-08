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08.05.17 / 11:55 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Пентагон потратит порядка $8 млрд на военное присутствие в Азии

В течение пяти лет

пентагон азияПентагон поддержал план по вложению порядка $8 млрд на военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в понедельник узнала The Wall Street Journal.

США могут модернизировать местную военную инфраструктуру и проводить дополнительные учения, указывает издание. План составил сенатор Джон Маккейн, в дальнейшем его поддержали глава Минобороны США Джеймс Мэттис и глава Тихоокеанского командования США Гарри Харрис.

Отметим, администрация президента США Дональда Трампа в этом году уже запросила допсредства на военные расходы. До 30 сентября власти США планируют потратить дополнительные средства на оборону. Еще $54 млрд может составить военный бюджет США в следующем году.

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