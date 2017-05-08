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08.05.17 / 13:51 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы принесли цветы на Пискаревское кладбище накануне Дня Победы

Состоялась торжественно-траурная церемония

Пискаревское кладбище

Фото: strana.ru

Тысячи петербуржцев принесли цветы на Пискаревское кладбище в канун Дня Победы. Об этом в понедельник рассказали в Смольном.

Также на Пискаревское кладбище 8 мая пришли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента России в СЗФО Николай Цуканов, губернатор города Георгий Полтавченко, члены правительства Петербурга, спикер ЗакСа города Вячеслав Макаров и депутаты городского парламента. Другие траурные церемонии прошли на площади Победы, на Серафимовском кладбище, у Триумфальной арки в Царском селе.

В День Победы в городе пройдет традиционный парад. Он закончится торжественным концертом на Дворцовой площади. А вечером над городом устроят салют в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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