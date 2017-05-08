Прокуратура Турции потребовала 3,6 тыс. пожизненных сроков для Гюлена И штраф эквивалентный 2,2 млн дней тюрьмы

Прокуратура Турции потребовала приговорить исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к 3,62 тыс. пожизненным заключениям. Об этом в понедельник сообщает издание Hurriyet Daily News.

Кроме того, турецкие правоохранители просят суд наложить на Фетхуллаха Гюлена штраф, который будет эквивалентен 2,2 млн дням тюремного заключения. Гособвинение также требует приговорить его к 2,9 тыс. годам лишения свободы.

Напомним, Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота летом прошлого года. После неудавшегося мятежа, турецкие власти начали массовые задержания. В апреле этого года сообщалось, что правоохранительные органы задержали порядка 113 тыс. человек, подозреваемых в связях с организацией FETO, основанной Фетхуллахом Гюленом. В свою очередь, проповедник, который в настоящее время проживает в США, отрицает все обвинения.