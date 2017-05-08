Пушков: Выборы во Франции — референдум об отношении к ЕС На котором победили сторонники союза

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что прошедшие выборы во Франции стали своеобразным референдумом об отношении граждан к Евросоюзу (ЕС). Такое мнение он выразил в своем аккаунте в Twitter накануне.

При этом «сторонники ЕС победили», однако более трети граждан Франции «против». Сенатор отметил, что «такого во Франции еще не было».

Добавим, согласно данным министерства внутренних дел Франции, после подсчета 100% бюллетеней, кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах страны. Он лидировал с 66,06% голосов избирателей. Кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала 33,94% голосов. Она уже приняла свое поражение и поздравила избранного главу Франции с победой.