Путин не поздравил с Днем Победы глав Грузии и Украины Зато поздравил граждан этих стран

Президент России Владимир Путин не поздравил с 72-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне президентов Грузии и Украины. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

Однако Путин поздравил с годовщиной победы граждан этих стран. Также он поздравил глав 11 государств, в числе которых две провозглашенные республики – Абхазия и Южная Осетия. Официальные поздравления президент России направил главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана.

Напомним, в День Победы по всей России пройдут торжественные мероприятия. В большинстве городов устроят парады. В Петербурге парад завершится на Дворцовой площади праздничным концертом. Вечером в городе будет салют.