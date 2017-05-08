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08.05.17 / 10:37 Новости / Политика / Россия и мир

Путин поздравил с юбилеем бывшего начальника по КГБ

Который был представителем КГБ при министерстве госбезопасности ГДР

Путин КГБПрезидент России Владимир Путин поздравил с 90-летим Лазаря Матвеева, который был его начальником во время работы в Комитете государственной безопасности. Об этом в Кремле рассказали в понедельник.

Путин подарил Лазарю Матвееву президентские часы и выпуск газеты «Правда» от 8 мая 1927 года. Вместе с президентом бывшего начальника приехали поздравить также экс-работники КГБ — председатель правления компании «Транснефть» Николай Токарев и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Также бывшие коллеги поздравили Матвеева с наступающим Днём Победы.

Отметим, Лазарь Матвеев был представителем КГБ при министерстве госбезопасности ГДР. Под началом Матвеева Путин работал в Дрездене во второй половине 1980-х годов.

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