Все новости

08.05.17 / 22:05 Новости / Россия и мир / Спорт

Россия обошла Германию на ЧМ по хоккею

Со счетом 6:3

Сборная России по хоккею против Германии ЧМ 2017Сборная России по хоккею обошла команду Германии на чемпионате мира-2017. Матч группового этапа прошел в понедельник в Кельне.

Российские хоккеисты обыграли соперников со счетом 6:3, набрав восемь очков и встав в начало группы А.  Шайбы забросили  Сергей Плотников и Никита Гусев, еще по две — Вадим Шипачев и Никита Кучеров.

В команде Германии отличились Брукс Мацек, Филип Гогулл и Фредерик Тиффельс. Параллельно в рамках группы Б прошла встреча между хоккеистами Канады и Беларуси. Игра завершилась в пользу канадцев — 6:0.  В четверг, 11 мая, российская сборная встретится с командой Дании.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,125 seconds.