Россия обошла Германию на ЧМ по хоккею Со счетом 6:3

Сборная России по хоккею обошла команду Германии на чемпионате мира-2017. Матч группового этапа прошел в понедельник в Кельне.

Российские хоккеисты обыграли соперников со счетом 6:3, набрав восемь очков и встав в начало группы А. Шайбы забросили Сергей Плотников и Никита Гусев, еще по две — Вадим Шипачев и Никита Кучеров.

Статистика матча с Германией уже у вас в ленте: pic.twitter.com/uAlFZmxJI3 — Хоккей России (@russiahockey) 8 мая 2017 г.

В команде Германии отличились Брукс Мацек, Филип Гогулл и Фредерик Тиффельс. Параллельно в рамках группы Б прошла встреча между хоккеистами Канады и Беларуси. Игра завершилась в пользу канадцев — 6:0. В четверг, 11 мая, российская сборная встретится с командой Дании.