В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за обрушения школы в Мурино По статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека

В Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за обрушения крыши строящейся школы в поселке Мурино. Об этом в Следственном комитете рассказали в понедельник.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности на стройке, из-за которого произошла смерть человека. Напомним, накануне рядом завалами школы обнаружили тело 55-летнего мужчины. Он работал в компании, предоставившей в аренду автомобиль с компрессором, и в момент крушения находился в этом автомобиле.

Об обрушении строящейся школы стало известно накануне. Застройщиком является компания ЦДС. В сентябре в школе должны были начаться занятия.