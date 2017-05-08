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08.05.17 / 15:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за обрушения школы в Мурино

По статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека

Школа Мурино

Фото 47news.ru

В Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за обрушения крыши строящейся школы в поселке Мурино. Об этом в Следственном комитете рассказали в понедельник.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности на стройке, из-за которого произошла смерть человека. Напомним, накануне рядом завалами школы обнаружили тело 55-летнего мужчины. Он работал в компании, предоставившей в аренду автомобиль с компрессором, и в момент крушения находился в этом автомобиле.

Об обрушении строящейся школы стало известно накануне. Застройщиком является компания ЦДС. В сентябре в школе должны были начаться занятия.

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